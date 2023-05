Che fine ha fatto Megan Gale? “Ho camminato tra i serpenti in Tailandia | in Sardegna mi sono spinta sull’orlo di una scogliera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Dalla scena con i soldati alla frontiera in America Latina, alla vertiginosa scalata di un grattacielo di Seattle fino alla sfida ad Alain Delon al Casinò di Venezia. I suoi spot pubblicitari hannola storia del piccolo schermo, segnando l’immaginario dei primi anni Duemila. La sua carriera, però, è stata una parabola: alla rapida ascesa, è seguito un altrettanto rapido oblio, che haperdere le sue tracce. Stiamo parlando di, top model simbolo delle pubblicità della Vodafone/Omnitel dal 1999 al 2005. All’epoca aveva 23 anni e divenne subito una star, con partecipazioni al Festival di Sanremo e in un film dei Vanzina: oggi di anni ne ha 47 e si è ritirata dalle scene, preferendo una vita più tranquilla a Melbourne con il marito Shaun Hampson, ex calciatore, e i loro due figli River e Rosie, 9 e 5 ...