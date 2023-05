Chawinga | «Juventus-Inter Women 2-2 altro pareggio | buon risultato!»

(Di domenica 7 maggio 2023), attaccante dell’, dopo ilcon la, suTV ha analizzato la partita tornando su tutte le sfide contro le bianconere.RECUPERATO – Tabithaha analizzato così ilagguantato contro la: «È stata unaa partita. Ringrazio le mie compagne di squadra, abbiamo provato a vincere, è la seconda volta che pareggiamo con loro. Unrisultato. Aver segnato è una cosaa per me e per la squadra. Sappiamo tutti che laè una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, da quando è iniziata la seconda fase della ...

Termina 2 - 2 la sfida trae Inter , valevole per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Tim. Due gol ...ha trovato il pari in rimonta grazie alle reti di Polli e. In ...Solo Daniela Sabatino (quattro) ha segnato più gol di Tabitha(tre) contro lain Serie A. La malawiana potrebbe però diventare la prima in assoluto a realizzare più di tre reti ......match (vs). Valentina Giacinti (tre sigilli e un assist in sette presenze con la Fiorentina nella Serie A 21/22) ha segnato 13 reti in questa Serie A (meno solo di Girelli, 14, e, ...

La padrone di casa si portano avanti di due reti, ma la formazione interista reagisce e recupera con Polli e Chawinga ...