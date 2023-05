Challenger 175 Cagliari 2023 | Humbert conquista il titolo | battuto in una finale di 3h08? Djere

(Di domenica 7 maggio 2023) Il vincitore del175 di, denominato Sardegna Open, è il francese Ugo. Impresa del francese, che ai quarti aveva vinto un match record di ben 4h13? contro Daniel e inha ribadito di avere una tenuta fisica invidiabile.infatti dopo? di gioco il serbo Laslo, favorito alla vigilia, con il punteggio di 4-6 7-5 6-4. Tanti rimpianti per, che nel secondo parziale ha avuto due palle break sul 4-4 per andare a servire per il match, mentre sul 3-1 nel set decisivo ha avuto due chance del doppio break. Il francese però non ha mollato e alla fine è stato lui a spuntarla,ndo un successo che gli consentirà di guadagnare 28 posizioni e portarsi a ridosso ...

Andy Murray torna a vincere e lo fa nel riccodi Aix en Provence, battendo in finale Tommy Paul in tre set. Un successo in rimonta per l'ex numero uno al mondo, che si è imposto con lo score finale di 2 - 6 6 - 1 6 - 2 contro l'...Cagliari " La prima edizione del Sardegna Open, evento premium della neonata categoria ATP, avrà una delle migliori finali possibili. Domenica alle 15, a battagliare per il titolo sulla terra battuta del Tennis Club Cagliari ci saranno il francese Ugo Humbert e il serbo Laslo ...Ildi Cagliari, alla sua prima edizione, è stato un torneo molto ben frequentato. Molti tennisti di alta fascia si sono presentati in Sardegna per prepararsi al meglio al Masters 1000 di ...

