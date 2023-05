Ce l'ho con Milinkovic-Savic non ha più la testa per la Lazio | Lotito rischia di doverlo svendere

All'andata il Toro si imposeil punteggio di 2 - 1 grazie ai gol di Miranchuk e Sanabria prima ... Formazioni Ufficiali Torino - MonzaTORINO (3 - 4 - 2 - 1):- Savic; Djidji, Buongiorno, ...L'anno sta per terminare e la Lazio continua le sedute di allenamento nel proprio centro sportivo. Da qui alla sfidail Lecce i biancocelesti riposeranno solamente il 1 gennaio e sia ...Commenta per primo Di seguito i 22 iniziali della sfida tra Torino e Monza , spareggio di classificale due formazioni appaiate: TORINO -- Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Ricci, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. MONZA - Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; ...

Ce l'ho con... Milinkovic-Savic non ha più la testa per la Lazio, Lotito ... Calciomercato.com

SECONDO TEMPO 24' Fallo di Marlon su Vlasiuc a centrocampo, spallata esagerata sulla schiena del granata. Meno male, prende fiato il Toro. 22' Battuta in mezzo, Petagna la alza ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...