Cavese-Brindisi | spareggio Serie D | quando e dove si giocherà? Programma e orario

(Di domenica 7 maggio 2023) Sarà loa determinare chi, tra, vincerà il girone H diD e potrà essere promosso inC. La, che si era presentata con 6 punti di vantaggio a tre giornate dalla fine, è stata raggiunta in testa al penultimo turno dal, capace di vincere lo scontro diretto e agganciare a quota 66 punti i rivali in testa alla classifica. La doppia vittoria nella 34ma e ultima giornata ha lasciato tutto invariato, così si procederà alloper determinare chi potrà festeggiare la promozione in Lega Pro. La situazione negli scontri diretti è in parità: se al ritorno sono stati i pugliesi ad imporsi sul proprio campo, all’andata i campani avevano vinto 2-1. Ora dunque loche si disputerà ...

Le probabili formazioni Sport [ 07/05/2023 ] Serie D/H:spareggio per la C, Nardò e Casarano ai play off Sport [ 07/05/2023 ] Enrico Passaro e il suo Cerimonale di Stato Attualità [ ...Nelle ultime 13 giornate ilha recuperato 8 punti alla, e di per se è stata già una grande impresa, sicuramente da ricordare per molto tempo. Molto probabilmente lo spareggio si ...- Nocerina 6 - 1, Gladiator -0 - 2 fra i risultati dell'ultima giorhata.hanno terminato il campionato di calcio di serie D girone H, appaiate a quota 69 punti. Sarà dunque necessario lo spareggio in campo neutro, gara unica fra una settimana, per ...

Serie D, Brindisi e Cavese a pari punti. Lo spareggio: quando e dove si gioca Il regolamento quotidianodipuglia.it

Sarà lo spareggio a determinare chi, tra Brindisi e Cavese, vincerà il girone H di Serie D e potrà essere promosso in Serie C. La Cavese, che si era presentata con 6 punti di vantaggio a tre giornate ...La Cavese passeggia su una Nocerina praticamente inesistente in campo, vincendo col punteggio tennistico di 6-1 al Simonetta Lamberti. Gli aquilotti scendono in campo con l'obiettivo di ...