Castelforte In arrivo finanziamenti per circa un milione e 700mila euro

Leggi su temporeale.info

(Di domenica 7 maggio 2023)– “Il buon lavoro paga sempre, soprattutto quando fatto in sordina senza grandi proclami. È così che intercettiamo un altro importante finanziamento per 709.104,65che vanno ad aggiungersi agli altri progetti finanziati in precedenza”. Così il sindaco diAngelo Felice Pompeo. “Nella fattispecie – prosegue – il Comune diè stato L'articolo Temporeale Quotidiano.