(Di domenica 7 maggio 2023) Benvenuta. Benvenuta tra le tante e i tanti che in questi sette e più anni, non hanno mai smesso di battersi perché sia fatta verità e giustizia sull'assassinio di Giulio. Un "assassinio ...

Caso Regeni: il coraggio di Elly Schlein e i baciapantofole di Roma (non solo a destra) Globalist.it

La segretaria del Pd contro Descalzi, ad dell'Eni, che aveva parlato in ambito forniture di gas dell'Egitto come un Paese che "Se dai ricevi" ...