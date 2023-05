Una problematica comune pressoché in tutti i centri dell'Isola quella che riguarda la: affitti introvabili, oneri esorbitanti e, molto spesso inaccessibili senza considerare la grave crisi che imperversa nel mondo del lavoro, dove contratti e stipendi adeguati sono diventati ...Di queste, 3,5 milioni hanno un mutuo per l'acquisto di una. Nel corso del 2022 i tassi di ... Per quanto riguarda i nuovi, spiega il principale sindacato dei bancari, le rate di quelli a ...... di queste, 3 milioni e mezzo hanno un mutuo per l'acquisto di una. Ed è proprio sui ... Per quanto riguarda i nuovi- scrive la Fabi - le rate di quelli a tasso fisso sono destinate a ...

Casa, i mutui crescono e gli stipendi no: giovani esclusi da acquisti e affitti la Repubblica

Pignoramenti e case all’asta potranno essere sospesi grazie ai nuovi principi stabiliti dalla Cassazione. Ecco cosa si dovrà osservare. La crisi economica ...Indebitata una famiglia italiana su quattro. Pesano non solo i rialzi, ma anche i mancati aumenti agli stipendi ...