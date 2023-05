Caro prezzi | verso controlli a tappeto delle Fiamme gialle contro la speculazione

Un intervento simile delle Fiamme gialle era già stato richiesto per contrastare la speculazione legata aidella benzina.... mentre quella del gas è stata pari a 1.277 euro a nucleo - spiega il Codacons - nel 2022, e a causa dei continui rincari deienergetici, la bolletta media per l'elettricità ha raggiunto quota ...... molto probabilmente dopo il summit, convocato per giovedì dal sottosegretario leghista Massimo Bitonci, come in passato era già accaduto per ilbenzina. Leggi anche Il mistero di mister: ...

Prezzo della pasta in aumento, cosa sta succedendo in Italia Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...C’è la spinta della speculazione dietro gli aumenti non giustificati dei beni di consumo. Si spiega così il fatto che anche se il prezzo del grano duro scende quello della ...