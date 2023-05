Caro prezzi | scatta l' inchiesta | Guardia di Finanza in allerta contro la speculazione Coldiretti | «Aumenti ingiustificati»

... come già accaduto del resto con ilbenzina. L'idea, anche se non ci sono ancora conferme ... Il monitoraggio suiè invece in corso proprio per raccogliere il maggior numero di dati possibile.... seguendo lo stesso copione di quanto avvenuto per ilbenzina. Il focus in particolare è sulla dinamica deirelativi al grano duro e alla pasta: mentre il primo scende, il secondo ...Iltaglia del 4,7% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani nel 2023 che sono però costretti però a spendere comunque il 7,7% in più a causa dei rincari determinati dalla ...

Caro prezzi, verso controlli a tappeto delle Fiamme gialle contro la speculazione TGCOM

Giovedì prossimo si riunirà la Commissione di allerta rapida voluta dal ministro Adolfo Urso, e subito dopo partiranno i controlli a tappeto della Guardia di finanza. Così si combatte l'aumento ingius ...ROMA - C'è la spinta della speculazione dietro gli aumenti non giustificati dei beni di consumo. Si spiega così il fatto che anche se il prezzo del grano duro scende quello ...