(Di domenica 7 maggio 2023) A incidere sui rincari c'è il prezzo delle uova a +17% e quello del latte a +21% e lo zucchero scarseggia a causa della guerra in Ucraina. Per queste ragioni il prodotto ha registrato un’impennata dei prezzi del 54%

Caro gelato, coni e coppette sono aumentati del 23% rispetto al 2022 ilGiornale.it

La crescita dei prezzi Il “caro gelato” è dovuto all’aumento dei prezzi delle materie prime. In particolare, il prezzo delle uova è aumentato del 17% e quello del latte ha subito una crescita del 21%.Non bastassero le bollette della luce, del gas e dell'acqua, l'aperitivo, la cena al ristorante, la pizza e chi più ne ha più ne metta, i rincari iniziano a coinvolgere ...