Carlo III | Rubano FI | “Fieri del direttore d’orchestra Pappano e del suo legame con l’Italia”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Siamo felici di congratularci con il celebreAnthony, originario di Castelfranco in Miscano, per la straordinaria opportunità di dirigere l’orchestra durante l’incoronazione diIII, Sirha reso ancora una volta orgoglioso il Sannio e tutta. Siamodel fortecheha con il Sannio, ogni estate, infatti, il Maestro tiene un concerto in onore del suo amato padre, a Castelfranco in Miscano. Inoltre,onorario dell’orchestra filarmonica di Benevento, dimostrando così il forte attaccamento alle sue radici e la generosità nel condividere la sua passione per la musica con le comunità ...