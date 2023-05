Carlo III | continuano festeggiamenti con concerto incoronazione | chi ci sarà

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – Proseguono iper l’diIII con l’vento musicale più atteso dell’anno, ilal castello di Windsor, e pranzi a cui parteciperanno i reali. Dai Take That a Katy Perry, da Lionel Richie ad Andrea Bocelli, molte le star che prenderanno parte all’evento al quale parteciperanno 20mila persone provenienti da tutto il Regno Unito oltre al re e alla regina Camilla e ai membri della famiglia reale. Lo spettacolo a Windsor, condotto dall’attore di ‘Paddington’ e ‘Downton Abbey’ Hugh Bonneville, vedrà la partecipazione della star di Hollywood Tom Cruise, dell’attrice di ‘Dynasty’ Joan Collins, dell’avventuriero Bear Grylls e del cantante Sir Tom Jones in videomessaggio. La serie di sketch preregistrati rivelerà fatti poco noti sulla monarca e includerà anche momenti ...

Toccata e fuga. Il principe Harry è tornato in California dopo aver preso un volo della British Airways a poche ore dall'incoronazione del padre, re. Il duca di Sussex è arrivato all'aeroporto internazionale di Los Angeles intorno alle 19:30 ora locale per riunirsi con suo figlio nel giorno del suo compleanno. Il principe Archie ha ...... Jack Brooksbank , e la principessa Alexandra , cugina della defunta regina che non lavora come reale da dieci anni, Harry è apparso sereno durante l' incoronazione del padre ree della ...La Maison Cilento 1780 , marchio partenopeo di eleganza sartoriale italiana, festeggia l'incoronazione di re. Per l'occasione sono state dedicate una cravatta speciale , in pura seta color blu navy e confezionate a mano nei laboratori napoletani, e un foulard , sempre di seta . Gli accessori sono ...

"Mi hanno detto molte volte che la monarchia è qui per difendere le nostre libertà, ma ora le nostre libertà vengono attaccate in suo nome", ha twittato il leader del gruppo anti-monarchico britannico ...E' andato tutto per il meglio: ma il gran giorno dell'incoronazione di Re Carlo ha riservato comunque qualche piccolo imprevisto. William e Kate sono arrivati in ritardo. E ...