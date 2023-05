Carlo e Camilla | da amante clandestina a Regina | cronaca irriverente dell’incoronazione dei sovrani più vecchi d’Inghilterra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Le vignette sono già virali sul web: “Quando ti dicono che sei bella come una, pensa a”. Intantoce l’ha fatta. Tutti vorremo avere la sua costellazione di stelle. Come diceva Kant, “il cielo stellato sopra di noi e la legge morale dentro di noi”. La prima, e anche buona, lei ce l’ha, la seconda ne possiamo parlare. E’ stato da subito l’elemento disturbante del matrimonio tra l’erede al trono e la jeune fille en fleur Lady Diana, è stata disprezzata da tutti, stampa, popolo, da tutta la famiglia reale e dalla. Non diventerà mai, diceva Elisabetta, invece eccola incoronata. Prima di lei erano solo principi consorti, tenuti sempre 10 passi indietro le loro Regine. Filippo lo era di Elisabetta, Alberto di Sassonia lo fu dellaVittoria (che ...