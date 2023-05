Carcere | ancora una protesta a Bellizzi | detenuto sale sul tetto

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNuovadi undeldiIrpino. I fatti sabato pomeriggio, come riportato da Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “undi origine napoletana, ubicato nella sezione ex art. 32, è salito suldel passeggio dedicato alla sezione stessa. L’evento si è verificato intorno alle ore 13:00 e solo alle ore 15:30 grazie all’intervento ed alla professionalità degli agenti di polizia penitenziaria si è riusciti a mettere in sicurezza iled a ripristinare l’ordine e la sicurezza interna al reparto. I motivi dellanon sonochiari, pare che lo stesso volesse essere trasferito presso altro istituto ...

Uscito dal, scriveRepubblica , De Angelis si è dato alla musica, componendo e cantando canzoni inneggianti a Mussolini e al fascismo. Si esibiva come frontman del gruppo 270 bis, il ......espressoti a voce per aver firmato il decreto legge che impedisce a decine di condannati mafiosi di uscire subito dal, in pendenza dell'appello. Non è certo piacevole proporreuna ......O potrebbe esserci un altro Bataclan "Sarebbe un'illusione pensare che non possa succedere. ... l'oppositore di Vladimir Putin, detenuto inin Russia dal 2021. "Ho un'ammirazione totale ...

Carcere, ancora un'aggressione a Taranto Corriere di Taranto

La Corte di appello in 18 pagine chiede alla Consulta di intervenire. Per i giudici il ragazzo che ha ucciso il padre in difesa della mamma merita le ...L’ex difensore del primo titolo dei Partenopei ricorda l’esperienza in via Sanquirico: "La vittoria più bella, quando erano tesi raccontavo di come avevo marcato Van Basten".