Cara Murgia | ti ho attaccata ma adesso piango

(Di domenica 7 maggio 2023) Proprio su queste pagine spesso ho attaccato i libri le iniziative i pensieri di Michela. Mi dava del fascista e io ero pronto al dialogo… al diavolo… a dirle che dire la sua lotta femminista era più inutile, era per avere le passerelle emotive che non poteva avere. Ho attaccato il sistema che ha fatto sì che Accabbadora o come si chiama il suo romanzo stranamente su Wikipedia – enciclopedia del sapere universale sinistrato – a quella voce mettesse prima il suo romanzo che il significato. Anche a sinistra c’è un sistema periodico che è peggio degli scacchi delle partite truccate che ormai si vedono solo nelle partite date in replica su Iris di Kojac. L’ho sempre. Cercando di far capire che attaccavo i suoi libri, le sue teorie, non lei. Anche quando l’ho fatto. Non sono un uomo o intellettuale tenero. Ieri leggendo la bacheca di ...

Questo brano è un'anteprima tratta da Tre ciotole , il nuovo romanzo di Michelaedito da Mondadori e in libreria dal 16 maggio. "Lei ha una nuova formazione di cellule sul rene". Il medico ...'Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono'.Michela, questa proprio non ce ...... 'Margherita' di Alice, 'Santamaria' di Andrea Deidda e ' Senza te' di Sergio Falchi. ... Giulia Anchisi , Giacomo Fadda , Nicole Caferri , Eleonora Cancedda , Rita Maria Speranzae Giaime ...

«Cara Murgia, le sue metastasi sono come pozzi di petrolio in Iraq» Domani

Michela Murgia ha voluto ringraziare tutte le persone che le hanno scritto dopo la pubblicazione dell'intervista in cui parla della sua malattia. Ha pubblicato anche due foto in cui ...“Il cancro non è una cosa che ho; è una cosa che sono“. Cara Michela Murgia, questa proprio non ce l’aspettavamo. Ci hai spiazzati tutti. Non con uno scritto, per un tuo intervento puntuale e pungente ...