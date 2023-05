‘Car segnaletica stradale’ e ‘La Fortezza’ | due eccellenze sannite sul treno che celebra il tricolore del Napoli VIDEO

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Un connubio importante, un marchio che viaggerà lungo le rotaie che toccherannoe provincia. Le Cantine ‘Ladel patron Enzo Rillo hanno impresso il proprio marchio sul ‘vecchio’ nuovo mezzo dell‘Ente Autonomo Volturno, rimesso in sesto per riprendere vita e dare lustro alla vittoria del campionato del. Il terzo scudetto, insieme alle citazioni di Massimo Troisi e al volto di Maradona e al logo della cantina sannita, presa d’assalto nel giorno del taglio del nastro e della messa in funzione del. Un lavoro che, però, ha coinvolto anche la Car, impegnata nella creazione della grafica e della pellicolatura, creando quella che, poi, è l’immagine che tutti hanno potuto ammirare a apprezzare. “Siamo sempre dalla ...

... 3 0 di domenica 7 maggio 2023 e in relazione all ' avanzament o dellaovana e fino a terminate esigenze l'ist it uzione del divieto di transito da realizzarsi mediante lastradale ......di scivoli e cigli dei marciapiedi per poi arrivare all'apposizione dei cordoli e della... la ciclabile, la creazione di una postazione per i taxi, l'incremento per le postazioni di......paese e non si conosce molto bene lapresente sulle strade . Il conducente di una Nissan Micra ha svoltato in una stretta strada greca e nonostante la vettura sia una piccola city -, ...