Caprari risponde a Sanabria | ma nel finale contro il Monza rigore netto negato al Toro

Si spartiscono la posta in palio Monza e Torino (1 - 1) nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Sanabria sblocca il risultato in avvio ripresa con un diagonale vincente,pareggia i conti nel finale, al 41', con un tiro a giro su sponda di Petagna. Entrambe le squadre salgono così a quota 46 punti agganciando momentaneamente la Fiorentina all'ottavo posto.Il Monza reagisce, ha un paio di ottime chance per pareggiare (Carlos Augusto,) su cui è pronto Milinkovic e quella di Ciurria fuori di un niente. Ma il gol è nell'aria: all'86'dalla ...I brianzoli trovano il pari all'86esimo con un gran gol diche servito da Petagna scarica ... La prima palla gol è con Di Maria, poco dopo l'Atalantae colpisce un palo con un colpo di ...

Serie A, Torino-Monza 1-1: Caprari risponde a Sanabria - Sportmediaset Sport Mediaset

Finisce in parità tra Monza e Torino, con le reti di Sanabria e Caprari: grandi polemiche nel finale da parte dei granata ...Granata e biancorossi si dividono la posta in palio nell'unico match di Serie A in programma questo pomeriggio alle 15 ...