(Di domenica 7 maggio 2023) Un terzo tempo speciale per i piccoli calciatori delle società affiliate al Modena FC. Dopo aver sfilato attorno al campo nell’intervallo di Modena-Bari, ricevendo gli applausi di tutto lo stadio, gli under 10 dei 23 club del territorio sono stati protagonisti anche nel post-partita. Al termine di Modena-Bari non si è chiuso il sipario: sono scesi in campo proprio loro, i più giovani, che condividono il progetto #SiCresce. Dopo aver seguito in gradinata la partita di Pergreffi & Co, agli under 10 protagonisti è stata offerta una ricca merenda a base di frutta e gelato, per ricaricare le pile prima di iniziare a giocare sul prato del Braglia, mentre lo staff dell’Accademia Modena 1912 preparava le sedici stazioni di gioco. Tra partitelle a tema, tiri in porta e percorsi coordinativi, i 400 piccoli calciatori hanno passato due ore all’insegna del divertimento ...

Canarini Cup: 400 bambini e un presidente Modena Calcio

