La provincia canadese occidentale dell'Alberta ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che circa 100 incendi boschivi sono scoppiati e hanno costretto all'evacuazione di circa 25.000 residenti. E' ...... in, Ahmed Mujtaba sta usando la sua app sanitaria Doctorbase per aiutare i sudanesi da ... Dall'inizio del conflitto,di medici di tutto il mondo si sono iscritti all'app per supportare i ...Più di 13mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delledi incendi che si sono sviluppati negli ultimi giorni ...

Canada, decine di incendi nelle foreste: evacuate 25mila persone Tiscali Notizie

La provincia canadese occidentale dell'Alberta ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che circa 100 incendi boschivi sono scoppiati e ...Dimenticate “canne” e fricchettoni. L’ingresso è anonimo, un cancello di ferro con una rete metallica, tipica di un magazzino o un dep Ascolta: Boom dell'export ...