Camilla e la sorella che ha un legame speciale con re Carlo

Leggi su velvetmag

(Di domenica 7 maggio 2023) All’incoronazione del 6 maggio ci sarà una persona che incuriosirà il pubblico per la somiglianza con la regina. I tabloid negli ultimi mesi hanno indagato in lungo e in largo le vicende famigliari di casa Windsor, concentrati sulla faida tra ree suo figlio Harry. Ma poco si sa sulla famiglia di origine della regina, che ha desiderato un posto alla cerimonia per le persone a lei più care. Di certo lacarpirà l’attenzione del pubblico, ma cosa sappiamo su di lei? Ladella reginasi chiama Annabel Elliot ed è la secondogenita del maggiore Bruce Shand e della figlia del terzo barone Ashcombe, Rosalind Cubitt. Annabel è nata il 2 febbraio 1949 ed è la figlia minore della famiglia. Lei e laavevano anche un fratello ...