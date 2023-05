Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 7 maggio | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo i primi match di ieri,toccherà ai match domenicali della 34a giornata dellaA 2022-2023. Si annunciano quattro incontri ognuno con spunti di interesse notevoli ma, ovviamente, gran parte dell’attenzione verrà preso dalla sfida tra Atalanta e Juventus che, classifica in mano, potrebbe risultare decisivo per la zona Champions League., quindi, si inizierà alle ore 12.30 con il lunch match Atalanta-Juventus, uno scontro in piena chiave europea, quindi alle ore 15.00 toccherà a Torino-Monza, poi alle ore 18.00 si passerà a Napoli-Fiorentina, quindi alle ore 20.45 si chiuderà la domenica con lo scontro salvezza tra Lecce e Verona al via del Mare.. Quattro sfide che saranno aperte dalla super-sfida del Gewiss Stadium tra gli orobici ed i bianconeri con punti pesantissimi in chiave Champions League. Nel pomeriggio, ...