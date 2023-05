Calendario Bundesliga 2023 oggi | orari 7 maggio | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023) La trentunesima giornata di2022-si chiuderà in questo pomeriggio. Il Signal Iduna Park ospiterà la partita tra Borussia Dortmund e Wolfsburg, con i gialloneri che necessitano di vincere per rimanere in scia al Bayern Monaco. I bavaresi infatti sono riusciti ad imporsi in casa del Werder Brema per 2-1, con Gnabry e Sané che hanno messo al sicuro il risultato prima del gol nel finale di Schmidt. Ora il Borussia Dortmund deve recuperare necessariamente per poter rimanere in scia ad un solo punto. Ma il Wolfsburg non farà una passeggiata, poiché con la contemporanea sconfitta del Bayer Leverkusen ha la concreta chance di agganciare il sesto posto.2022-17.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg – diretta tv su Sky Sport Football (203), ...