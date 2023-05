Leggi Anche Clima, Onu: 'Arriva El Nino, il mondo si prepari a temperature' Leggi Anchein Spagna: temperature sopra i 30 gradi, il governo corre ai ripari con un Piano d'azione nazionale TI POTREBBE INTERESSAREin Vietnam, dove è stata registrata una temperatura di 44,1 gradi. Temperatura che è stata rilevata in una stazione meteorologica nella provincia centro - settentrionale di Thanh Hoa e ...... in un certo senso inatteso considerato il periodo che stavamo vivendo, è il, scoppiato oggi ... ' Dal punto di vista sportivo sappiamo che sarà difficile il superamento delattualmente da ...

Caldo record in Vietnam, registrati oltre 44 gradi RaiNews

Un'ondata di caldo di straordinaria portata ha investito tutto il sud-est asiatico. Alcune nazioni come Thailandia, Laos e Vietnam hanno stabilito il ...Caldo record in Vietnam, dove è stata registrata una temperatura di 44,1 gradi. Temperatura che è stata rilevata in una stazione meteorologica nella provincia centro-settentrionale di Thanh Hoa e che ...