Calciomercato Napoli | Giuntoli a caccia di un attaccante | gli azzurri guardano in casa Udinese

(Di domenica 7 maggio 2023) Con lo scudetto ormai cucito sul petto grazie al prezioso pareggio per 1-1 maturato in quel della Dacia Arena, con l’di Andrea Sottil, ilcapitanato da Luciano Spalletti, si accinge a calcare per la prima volta da neo-campione d’Italia, il manto erboso del Diego Armando Maradona, che in occasione del match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano – sfida valevole per il 34ª turno di Serie A – si preannuncia nuovamente tutto esautito. Un traguardo davvero storico quello conseguito da parte della compagine azzurra, capace di riportare il Tricolore nel capoluogo partenopeo dopo ben 33 anni, e reso possibile innanzitutto grazie all’eccellente lavoro svolto dall’ex tecnico della Roma Luciano Spalletti, capace di inanellare una serie di risultati a dir poco straordinari. Ricordiamo che il, dopo le prime 33 giornate ...