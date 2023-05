Calcio | Ulivieri replica a Mourinho | ' siamo fatti di pasta diversa ma non me ne rallegro'

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Concordo pienamente condi. Però io non me ne". Lo dice il presidente dell'Assoallenatori (Aiac) Renzondo alle parole di ieri dell'allenatore della Roma Joséche al termine del match perso 2-0 con l'Inter ha dichiarato. 'Sono stato attaccato sull'etica da chi ha avuto 3 anni di squalifica perscommesse', con riferimento proprio al tecnico toscano. "Non posso rispondere direttamente a José, non perché lui non mi ha nominato espressamente ma perché non è entrato nel merito di quanto da me affermato nel comunicato di tre giorni fa -aggiunge-. Queste che seguono, ...

