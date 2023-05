Calcio | Spalletti | ' il Napoli ha esercitato l' opzione che aveva | li ringrazio di avermi avvertito'

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. - (Adnkronos) - "Futuro? Non ci sono problemi, ilquest'e l'hanno esercitata, lididi ciò, ma c'è ancora del tempo. Mancano partite alla fine del campionato, io se rispondo così è perché i giornalisti mi chiedono cose che non spettano a loro...". Lo dice l'allenatore delLuciano, ai microfoni di Dazn, in merito al rinnovo del contratto con il club azzurro, dopo la vittoria sulla Fiorentina.

Ma la musica per il Napoli è cambiata davvero all'inizio della ripresa, quandoha ridisegnato la sua squadra con il ritorno al 4 - 3 - 3 e gli ingressi di Zielinski e Lobotka. Soprattutto ...Lobotka 6,5 : con lui in campo il Napoli gira in modo diverso, c'è il beldinelle sue geometrie. Un paio di volte, però, si distrae e rischia). Lozano 6 : buona applicazione in fase ...Lucianoparla al Maradona da Campione d'Italia. Ecco le sue ...

Il Napoli torna alla vittoria e batte la Fiorentina con la rete di Osimhen. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti: "Spesso l'abbiamo detto, dobbiamo rendere felici i nostri tifos ...Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. “Provo gioia perchè poi è la conferma che la miglior qualità e di donare agli altri fe ...