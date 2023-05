Lo ha detto Andrea, alle telecamere di Udinese Tv, alla vigilia del posticipo con l'ultima in classifica. "Noi abbiamo l'obbligo verso noi stessi e pretendo una gara come quella vista contro ..., poi, si sofferma sull'infortunio subito da Ehizibue. 'Quest'anno in termini di sfortuna ne abbiamo avuto tanta purtroppo. Abbiamo cominciato con Masina, poi Deulofeu ed Ebosse. Ora è toccato ...Il Napoli Campione d'Italia ospita la Fiorentina allo stadio Maradona, domenica 7 maggio. ild'inizio è fissato alle ore 18.00 con diretta in esclusiva su DAZN. Ci sarà una grande festa ...;...

Calcio: Sottil, 'è sbagliato pensare a una gara semplice' Tiscali

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Torino tornano in campo, in posticipo, i blucerchiati. Udinese-Sampdoria si gioca lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18:30 alla Dacia Arena. Salvezza ..."La Sampdoria verrà qui e giustamente giocherà la sua partita. Sono chiaramente in una situazione molto deficitaria, ma hanno un allenatore preparato e gran motivatore. È un grosso errore pensare che ...