Calcio | Serie A | Atalanta-Juventus 0-2**

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - Labatte 2-0 l'nel 'lunch match' della 34/a giornata diA, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere la partita i gol di Iling Junior al 56' e di Vlahovic al 98'. In classifica i bianconeri salgono al 2° posto con 66 punti, due in più della Lazio, mentre gli orobici restano fermi a quota 58 in sesta posizione insieme alla Roma.

Termina sul punteggio di 0 - 0 il primo tempo di Atalanta - Juventus, 'lunch match' della 34/a giornata diA, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo.... allenatore della Roma, e Renzo dell'Associazione Italiana Allenatori di. Ieri il tecnico ... scegliendo di scontare la squalifica per intero, ripartendo poi dallaC. Terzo: in questi ...Per rimanere aggiornato settimanalmente sui risultati, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: http://www.facebook.com/sv.sport I risultati:

La squadra di Allegri vince a Bergamo con il primo gol in Serie A del giovane attaccante e con la rete nel finale di Vlahovic ...È il suo primo gol in serie A. Nel recupero, gara sospesa per qualche istante per cori razziali contro Vlahovic che, al 98', segna il secondo gol che chiude la contesa.