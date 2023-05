Calcio | Serie A | Atalanta-Juventus 0-2**

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo, 7 mag. – (Adnkronos) – Labatte 2-0 l’nel ‘lunch match’ della 34/a giornata diA, disputato al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere la partita i gol di Iling Junior al 56? e di Vlahovic al 98?. In classifica i bianconeri salgono al 2° posto con 66 punti, due in più della Lazio, mentre gli orobici restano fermi a quota 58 in sesta posizione insieme alla Roma. L'articolo CalcioWeb.

La Juventus si impone per 2 - 0 in casa dell'Atalanta, nell'anticipo della 34/a giornata diA. I gol di Iling - Junior al 56' e Vlahovic al 98'. Bianconeri adesso al secondo posto. La partita è stata sospesa durante i primi 2 dei 5 minuti di recupero assegnati a causa dei cori razzisti ...... con l'ufficializzazione della formazione in cui spiccava il debutto da titolare inA di ... Altri però montano la polemica contro la FIGC e i vertici del: "Scommettiamo che la Lega non farà ...Dopo l'attacco frontale di Mourinho, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori diRenzo Ulivieri ha risposto con fermezza: "Non posso rispondere direttamente a José Mourinho, ...C.

