Calcio | Perugia Squadra in silenzio stampa

Venerdì scorso gli umbri sono stati sconfitti dal Cagliari per 5 - 0. Silenzio stampa fino a nuova comunicazione. Lo ha annunciato il Perugia dopo i recenti risultati: la squadra di Castori ha ceduto venerdì nell'anticipo 0 - 5 al Cagliari, ha fatto appena 2 punti nelle ultime 6 gare (due pari e 4 sconfitte) ed è terzultima in classifica. Il Venezia riceve in casa, in un match che può sembrare semplice, un Perugia in caduta libera. Ma nell'ultimo turno i lagunari faranno visita al Parma e non sarà trasferta semplice.

Il Perugia Calcio, che sta lottando per la permanenza in serie B, entra in silenzio stampa. L'ha reso noto la società con una nota pubblicata nel proprio sito. (ANSA) ...Con due sole partite da giocare (Venezia in trasferta e Benevento in casa) e ad un passo dalla retrocessione in serie C, il Perugia indice il silenzio stampa. Il comunicato AC Perugia Calcio informa d ...