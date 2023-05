Il Napoli Campione d'Italia ospita la Fiorentina allo stadio Maradona, domenica 7 maggio. ild'inizio è fissato alle ore 18.00 con diretta in esclusiva su DAZN. Ci sarà una grande festa ...Il tecnico fiorentino del Napoli sta valutando alcuni cambi per schierare una formazione più fresca, probabilmente con, Bereszynski, Demme e Raspadori. Un po' per concedere la passerella a ...Il Napoli si prepara alla festa scudetto al Maradona nella sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle 18. Turnover per Spalletti che sceglie, Bereszynski, Demme e Raspadori dall'inizio. Nella Fiorentina out Martinez Quarta, tornano Amrabat e ...

Calcio: Ostigard, 'scudetto un'emozione che ricorderò tutta la vita' Il Tirreno

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – “Ovviamente la vittoria dello scudetto giovedì è stata un’emozione incredibile. Ricordo a fine partita i tifosi che hanno invaso il campo è stata un’emozione che ricorde ...Il difensore del Napoli Leo Ostigard ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Fiorentina.