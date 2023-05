Calcio | Napoli | Sorrentino a bordo campo per seguire il match con la Fiorentina

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. - (Adnkronos) - Il premio Oscar Paoloè ailtra ile la, la prima in casa per gli azzurri dopo la conquista del titolo di campioni d'Italia. Il regista de 'La grande bellezza' ha passeggiato sulla pista di atletica, prima dell'inizio dell'incontro della 34/a giornata di Serie A, con una sciarpa azzurra al collo, ricevendo un lungo applauso dal pubblico dello stadio. Poi ha guardato ilalle spalle della porta della

... grazie di aver dato a noi e a chi non c'è più un'altra data da ricordare', mentre la Curva B ha mostrato lo striscione 'E oragoditi la tua inimitabile festa'. 2023 - 05 - 07 18:10:41 La ...... e Slum Soccer, un progetto con sede a Chennai, con la missione di utilizzare ilper ... Torino, Genova, Roma,, Palermo e Catania, la pratica sportiva è lo strumento formativo che ...Bandiere, cori, bancarelle piene all'inverosimile di gadget. Fuori dallo stadio Maradona la festa, prima ancora della partita con la Fiorentina, è ...

Koulibaly scrive a De Laurentiis: “Auguri Presidente, grazie per avermi fatto giocare a Napoli” CalcioNapoli1926.it

"Sembra di toccare il cielo con un dito . Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si e' discusso di prestazioni a livello internazionali, salvo ...Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Il premio Oscar Paolo Sorrentino è a bordocampo a seguire il match tra il Napoli e la Fiorentina, la prima in casa per gli azzurri dopo la conquista del titolo di campio ...