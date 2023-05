Calcio Napoli 1-0 alla Fiorentina E la festa continua!

'Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di De Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande'. Così il direttore sportivo del, Giuntoli, rivolgendosi ai tifosi durante la festa al Maradona per il 3° scudetto. Pochi secondi prima De Laurentiis si era rivolto così a Giuntoli: 'Cristiano, c'è da lavorare questa estate. ...Sulle note di O' Surdato 'nnamurato si è conclusa la festa per celebrare ilcampione d'Italia allo stadio Maradona. Dopo il saluto del presidente Aurelio De Laurentiis e la passerella della squadra, e del tecnico Luciano Spalletti ("È proprio vero che questa è la città ...'Oggi siamo felici e quando si è felici è impossibile dire cose intelligenti, si è preda solo della meraviglia. Dico solo una cosa, questo Scudetto se è accaduto è perché Maradona ci ha spiegato come ...

DE LAURENTIIS: "TENEVO ALLA CHAMPIONS, CI RIPROVEREMO L'ANNO PROSSIMO"

ha riportato un trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a controllo. Lo riferisce il Calcio Napoli in un comunicato.Domani i frequentatori della Curva Nord Udinese 1896 non saranno allo stadio Dacia Arena in occasione della partita contro la Sampdoria per protesta dopo ...