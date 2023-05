Calcio | Lega Serie A inaugura a New York il primo street soccer stadium

(Di domenica 7 maggio 2023) New, 7 mag. (Adnkronos) – LaA scende in campo per il sociale insieme aUsa per combattere le disuguaglianze e sviluppare un progetto di integrazione sul territorio americano che possa aiutare in maniera concreta le comunità locali, realizzando due campi dae un Digital Media Center. E’ statoto il ‘Teddy van BeurenPark e Learning Center” presso la community school 55 nella parte Sud del Bronx, New. Il campo è stato intitolato alla memoria di Teddy van Beuren, ex board member diUSA, venuto a mancare a causa di un incidente stradale. L’area è composta da due campi da ...

Altri però montano la polemica contro la FIGC e i vertici del: "Scommettiamo che lanon farà assolutamente niente e dirà di non aver sentito come sempre quando capita ai nostri di subire ...2022 - 2023 Serie C Girone C Squadra Pescara Il Pescara nel primo turno nazionale dei play - ... ossia le terze classificate di ogni girone, oltre al Vicenza che ha vinto la Coppa Italia di......per 800 addetti ) invita alla cautela sulle possibilità che i due principali player delpay in Italia possano fare follie per i diritti audiovisivi. Dall'altra parte l'ad dellaLuigi De ...

Calcio: Lega A, club al lavoro su bando con 8 pacchetti Tiscali

New York, 7 mag. (Adnkronos) – La Lega Serie A scende in campo per il sociale insieme a Street Soccer Usa per combattere le disuguaglianze e sviluppare un progetto di integrazione sul territorio ameri ...Allenamento congiunto allo Scida per il Crotone, in programma per le prossime settimane un test contro un club di Lega Pro ...