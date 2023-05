Calcio in tv oggi domenica 7 maggio | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 7 maggio 2023)a dir poco da batticuore quella ci aspetta con una serie didecisive per tanti obiettivi da raggiungere ed altre storiche per le squadre che scenderanno in campo. Argentinos Juniors-Independiente all’1.30 è storia delargentino, ma non è l’ultima di giornata. Alle 12.30 continua la sfida per la prossima Champions League in serie A con Atalanta-Juventus, mentre alle 16.15 è la volta di una partita importante in BParma-Brescia. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 17.30 Newcastle-Arsenal potrebbe decidere campionato e Champions League per il prossimo anno, mentre alle 18.00 il Napoli scudettato festeggia davanti al suo pubblico contro la Fiorentina. Alle 20.30, prima della sfida salvezza Lecce-Verona in ...