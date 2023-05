Calcio | Gasperini | ' cori contro Vlahovic? Più maleducazione che razzismo'

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - "Ilè gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di. E' rivolto a un singolo. Ilè una cosa più seria". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero, in merito al coro "sei uno zingaro" rivolto dalla curva orobica all'attaccante della Juventus Dusan. "Se parlate disiete completamente fuori strada -aggiungea Dazn-. Noi abbiamo Pasalic, Djmsiti, in passato Ilicic: avrebbero dovuto fareanche a loro... Condanno qualsiasi gesto di, ma è come il coro "figlio di p.." o i "buu" anche se nella propria squadra hai giocatori di colore".

