Calcio: Galliani a Superga, omaggia il Grande Torino La Sicilia

Torino, 7 mag. – (Adnkronos) – Questa mattina l’amministratore delegato del Monza,Adriano Galiani, in rappresentanza di tutto il club, si è recato a Superga per rendere omaggio al Grande Torino. Nel l ...Il calendario di questa prima storica stagione in Serie A del Monza ha voluto la trasferta contro il Torino proprio nel 'weekend di Superga'. Nella mattinata di domenica 7 maggio, pertanto, l'amminist ...