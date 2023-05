Calcio femminile | Serie A 2022-2023 | Fiorentina e Milan si dividono la posta in palio | il Como conquista la salvezza matematica

(Di domenica 7 maggio 2023) Si sono disputate oggi le ultime due sfide valide per la settima giornata della seconda fase del campionato didi. In orario di pranzo è andata in scena la partita della Pouletrae Sampdoria, mentre nel primo pomeriggio c’è stato l’incontro travalido per la Poule Scudetto: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Allo stadio Ferruccio ilbatte per 2-1 la Sampdoria ela. A decidere il match è la rete dal dischetto di Julia Karlenäs all’82’, dopo il botta e risdel primo tempo tra Camilla Linberg (11?) e Agnese Bonfantini (46?), anche loro a segno su rigore. Da ...

Una sconfitta pirotecnica è il risultato negativo che matura in casa Parmadopo la seconda giornata di ritorno della 2Fase della Serie A, "Poule Salvezza": allo stadio "Enzo Ricci" il vince il Sassuolo per 5 - 4. Le gialloblù restano ultime a 15 punti, ...

La Fiorentina Femminile continua il proprio percorso di crescita in questa ... con Dompig che penetra in area e calcia in porta, brava Baldi a respingere prima sull'ex Empoli e poi sulla ribattuta di ...