Calcio | Cosenza Guarascio ' Col Venezia avremmo meritato di vincere'

(Di domenica 7 maggio 2023) "Guardiamo avanti e lavoriamo con determinazione per la prossima gara"- "Un'altra grande prova dei nostri calciatori". Così il presidente del, Eugenio, all'indomani della ...

Avremmo meritato di vincere, ma non sempre nelsi riesce a concretizzare quanto si costruisce. Quello che è certo è che quello rossoblù è un gruppo sano, coeso, che ha a cuore ile ciò ...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00 Ajax - AZ 0 - 0- SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00- Venezia 1 - 1 14:00 Genoa - Ascoli 2 - 1 14:00 ...Sempre sulla carta impegno abbordabile anche per l'Ascoli che ospita il, impelagato in zona retrocessione. I calabresi però all'ultima di campionato saranno impegnati nel derby regionale con ...

Il presidente rossoblu: “Guardiamo avanti e lavoriamo con determinazione per la prossima partita” Eugenio Guarascio, presidente del Cosenza, è intervenuto sul sito ufficiale rossoblu all’indomani dell ...All'indomani della sifida con il Venezia interviene il presidente del Cosenza Calcio: «avremmo meritato di vincere ma guardiamo avanti» ...