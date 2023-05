Calcio | Caprari risponde a Sanabria | 1-1 tra Torino e Monza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. - (Adnkronos) - Finisce in parità, con il risultato di 1-1, il match della 34/a giornata di Serie A tra. Allo stadio Olimpico vanno in reteal 1' della ripresa per i granata enel finale dall'altra. Un punto a testa per le due squadre che rimangono appaiate in classifica a quota 46 in ottava posizione insieme alla Fiorentina. Si tratta del sesto risultato utile consecutivo per gli uomini di Palladino, squalificato e sostituito da Peluso, mentre la squadra di Juric si rammarica per un rigore negato al 90' per una trattenuta di Rovella su Ricci. Il primo tempo è di marca granata, il Toro non rischia quasi nulla se non in un paio di occasioni in cui Milinkovic-Savic non si fa sorprendere. E' Di Gregorio, dall'altra parte, a dover fare gli straordinari: prima ...