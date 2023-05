Calcio | Bologna Motta ' Nostro dovere fare sempre il massimo'

Il tecnico rossoblù "Arnautovic Marko ci sarà, farà parte del gruppo"- Domani sera posticipo a Reggio Emilia tra Sassuolo e. Alla vigilia Thiago Motta ha fatto il punto dopo la sconfitta a Empoli: "Dobbiamo iniziare meglio, subito a partire dalla prossima - ha detto il tecnico rossoblù in conferenza stampa - . Il ...Al Milan Fin qui ha saltato 14 partite per infortunio e due a causa del Covid, entrambe a settembre 2020 (Shamrock Rovers in Europa e). Il primo stop serio è arrivato a novembre 2020, ...Per la Lazio Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli, anche in questo caso molto agevole, per la Roma, Salernitana, Fiorentina e Spezia, per l'Atalanta Salernitana, Verona, Inter e Monza, infine ...

Bologna, Arnautovic torna tra i convocati Fantacalcio ®

Il tecnico rossoblù 'Arnautovic Marko ci sarà, farà parte del gruppo' BOLOGNA (ITALPRESS) - Domani sera posticipo a Reggio Emilia tra Sassuolo ..."Esprimo la massima solidarietà ai dirigenti, agli atleti e a tutta la società del Benevento calcio per il deprecabile episodio, avvenuto in autostrada, ai danni del bus ...