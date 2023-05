Calcio | Allegri | ' vittoria importante | Iling ha velocità e tecnica'

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - "I ragazzi oggi sono stati molto bravi, senza disperdere energie nervose. Oggi abbiamo vinto una partita, contro una Atalanta forte. Nel primo tempo siamo partiti bene, poi abbiamo rallentato e loro hanno preso coraggio. Nella ripresa cone Alex Sandro più alti siamo stati bravi. Dovevamo chiuderla prima, essendo più lucidi nelle occasioni da gol". Così l'allenatore della Juventus Massimilianodopo laper 2-0 sul campo dell'Atalanta. "rimane con noi e non andrà al mondiale Under20, ha fatto una partita matura die di. Ha avuto qualche alto e basso, come tutti i giovani, ma lui ha qualità e-sottolineaal microfono di Sky Sport- ...

... 'Ignorare cori razzisti in campo, ma poi punirli' 'Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono - ha dichiarato Massimilianoa fine partita - . In campo dobbiamo ignorarli: ..."Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono...". Così Massimilianoparla dei cori razzisti indirizzati dalla curva dell' Atalanta ("sei uno zingaro") all'attaccante bianconero Dusan Vlahovic . "In campo dobbiamo ignorarli - ha detto l'allenatore della Juve a ......Gewiss Stadium in palio c'era un bel pezzo della Champions dell'anno prossimo e l'undici di... non un granma ai tifosi della Vecchia Signora va bene anche così . La partita Con l'...

