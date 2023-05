Calcio | Allegri | ' giocatori ignorino cori razzisti in campo ma chi di dovere deve punirli'

(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - "Neri, bianchi o gialli, purtroppodel genere si ripetono...". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin merito aiindirizzati dalla curva dell'Atalanta ("sei uno zingaro") all'attaccante bianconero Dusan Vlahovic. "Indobbiamo ignorarli: ho detto ai ragazzi di mantenere la calma in situazioni del genere -aggiungeal microfono di Dazn- per non perdere uomini inutilmente. Ma poi, finita la partita, chi diintervenire e sanzionare".

...Gewiss Stadium in palio c'era un bel pezzo della Champions dell'anno prossimo e l'undici di... non un granma ai tifosi della Vecchia Signora va bene anche così . La partita Con l'...Giocando in quella posizione è migliorato tatticamente ", prosegueancora su Atalanta - Juve, Rugani e il Siviglia " Il Siviglia è forte, ha esperienza , ha giocato tante semifinali. ...Dopo un successo così importante, inevitabile chepromuova i suoi: "I ragazzi sono stati bravi col loro comportamento, non dobbiamo disperdere energie nervose. Abbiamo vinto una partita ...

"Neri, bianchi o gialli, purtroppo cori del genere si ripetono...". Così Massimiliano Allegri parla dei cori razzisti indirizzati dalla curva dell'Atalanta ("sei uno zingaro") all'attaccante ...Il tecnico bianconero ha parlato al termine del match vinto 2-0 al Gewiss Stadium di Bergamo, valso il 2° posto in classifica: tutte le dichiarazioni ...