Calcio | al ' Maradona' di Napoli è festa scudetto | l' abbraccio dei tifosi ' finalmente campioni'

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. - (Adnkronos) - La ‘prima volta' daè in casa. Al ‘' la squadra di Spalletti trova il primo verodei suoi. Chepossono godersi e celebrare senza l'ansia di risultato il terzo-33 lunghissimi anni di sofferenza dopo l'ultimo vinto con El Pibe de oro'- grazie alla certezza matematica conquistata al Dacia Arena giovedì scorso contro l'Udinese. Lo stadio di Fuorigrotta, che oggi ospita la Fiorentina di Italiano, è sold out con oltre 50 mila persone attese, si tinge nuovamente di azzurro. Come un Vesuvio si prepara ad eruttare tra canti, balli, cori, bandiere, striscioni e magliette celebrative. Ad un'ora dal fischio d'inizio laè già iniziata sugli spalti. In corrispondenza della ...

Il campionato di Serie A italiano comincia il 13 agosto : quest'anno si inizia in anticipo per permettere la ... 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Per il Napoli è il giorno tanto atteso del ritorno allo stadio Maradona da campione d'Italia. Il club azzurro, dopo il match con la Fiorentina, festeggerà ...

Lo stadio Diego Armando Maradona è un mare di bandiere azzurre, emozione fortissima all'interno dello stadio di Fuorigrotta.