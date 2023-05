Calcio | Abodi | ' no al razzismo | chi sbaglia ne deve rispondere'

(Di domenica 7 maggio 2023) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Il mio no, il nostro No alnon può, non, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il Rispetto: vale sempre! E chine, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!". Così su twitter il ministro per lo sport e i giovani, Andrea, in merito agli insulti razzisti ("sei uno zingaro") ricevuti dall'attaccante della Juventus Dusan Vlahovis nel corso del match al Gewiss Stadium contro l'Atalanta.

