Calcio | 2 - 1 all' Osasuna | Real Madrid vince la Coppa del Re

SIVIGLIA (Spagna) -' Estadio de la Cartuja , teatro dell'inedita finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Osasuna , fa festa ancora una volta Carlo Ancelotti , al terzo trofeo dal suo ritorno in Spagna. La ...Il Real Madrid ha battuto l'Osasuna 2 - 1 allo stadio Cartuja di Siviglia conquistando la 20esima Coppa del Re della sua storia, nove anni dopo aver vinto l'ultima volta la competizione nel 2014. ......dal club saudita dell'Al Hilal sarebbe pronta per l'argentino un'offerta da 400 milioni di euro'...ormai non bastano i trionfi nel campionato francese e la collocazione stabile nell'élite del...

Un calcio all'inquinamento ambientale - Cambia La Terra Cambia la terra

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ...La trentaquattresima giornata di Serie A può essere uno snodo cruciale per i verdetti finali del campionato. Le sei squadre che si giocano la qualificazione in Champions League si scontrano in questa ...