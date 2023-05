Calcio | 2 - 0 al Newcastle | l' Arsenal non molla il City

(Di domenica 7 maggio 2023) L'è andato a vincere in casa del(2 - 0) per restare aggrappato alla corsa al titolo d'Inghilterra. Questo successo contro i Magpies, che avevano perso solo una volta in casa in ...

L'Arsenal è andato a vincere in casa del(2 - 0) per restare aggrappato alla corsa al titolo d'Inghilterra. Questo successo contro i Magpies, che avevano perso solo una volta in casa in questa stagione, permette ai Gunners di ...Sono i Gunners ad uscire meglio dal weekend, però, perché ilè con merito la terza in classifica, aveva vinto 8 delle ultime 9 e aveva una serie aperta di 4 successi a St. James's Park. L'...Ilrischia il sorpasso dello United. VIDEO

Premier League, 27esima giornata: Tottenham-Nottingham, Leicester-Chelsea, Everton-Brentford e Leeds-Brighton Eurosport IT

L'Arsenal è andato a vincere in casa del Newcastle (2-0) per restare aggrappato alla corsa al titolo d'Inghilterra. (ANSA) ...I Gunners battono 2-0 i Magpies e tornano a un solo punto dalla prima posizione, occupata dal Manchester City di Guardiola ...