Buona la prima di Bosi | l’Atalanta Primavera batte 3-2 il Cagliari

(Di domenica 7 maggio 2023) Zingonia.laper Giovannialla guida delvera. Nella trentesima giornata del campionato arriva un’importante vittoria per 3-2 che dà respiro, permettendo di accorciare a -4 sulla zona salvezza a sole 4 giornate dal termine. È un successo sofferto, ma meritato, quello che i giovani nerazzurri portano a casa. Rimonta, aggancio e poi rete finale. Il primo vantaggio è sardo a firma di Vinciguerra, risponde Vlahovic al 26? dopo che gli ospiti vanno vicinissimi al raddoppio. A mettere la testa avanti nella ripresa è invece la Dea con capitan De Nipoti, salvo poi trovarsi ancora in parità quando Vitale insacca di testa. A decidere è Vavassori: slalom a partire da sinistra e destro vincente a tu per tu col portiere. Una piccola perla da tre punti. Ora la Dea è a 35 punti: a 39 ...