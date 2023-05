Buon compleanno a… Cody Gakpo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Oggicompie 24 anni. Prima di raccontare il suo ultimo anno diviso in due Paesi, anzi tre, perché oltre all’Olanda e all’Inghilterra anche il Qatar lo ha visto protagonista Oggicompie 24 anni. Prima di raccontare il suo ultimo anno diviso in due Paesi – anzi tre, perché oltre all’Olanda e all’Inghilterra anche il Qatar lo ha visto protagonista – è bene presentarlo attraverso i numeri qualora qualcuno non lo conoscesse o non ne avesse colto l’esatta portata di possibile Top Player. Il ragazzo nato ad Eindhoven non è una prima punta. Per certi versi, con tutte le dovute precauzioni, senso delle proporzioni e cautele, ha un modo di giocare che ricorda quello di Cristiano Ronaldo per come ama partire da sinistra e accentrarsi per scaricare il destro. Ma a differenza del portoghese, ...